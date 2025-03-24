Как стать участником форума «Голос молодёжи», рассказали в псковском избиркоме

15:46, 24 марта 2025, ПАИ

Второй форум старшеклассников «Голос молодёжи» от избирательной комиссии Псковской области откроется в Пскове 10 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Участвовать в форуме могут граждане в возрасте от 16 до 18 лет (включительно), обучающиеся в образовательных учреждениях Псковской области.

Заявки принимаются до 3 апреля на сайте голосмолодежи.рф.

В избирательной комиссии региона отметили, что мероприятие будет интересно тем, кто интересуется процедурой организации и проведения выборов в России, а также деятельностью избирательных комиссий и органов государственной власти.

Ранее председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил, что псковская молодёжь может выдвинуть свои проекты на грантовый конкурс от избирательной комиссии региона. Его результаты будут оглашены на форуме «Голос молодёжи».

Заявку можно подать до 3 апреля включительно до 21:00, зарегистрировавшись и заполнив необходимые формы для участия в конкурсе. Ссылку на формы можно найти в социальных сетях избирательной комиссии региона. Победители получат возможность финансирования своих проектов на сумму до 350 000 рублей.