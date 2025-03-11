Псковская молодёжь может выдвинуть свои проекты на грантовый конкурс от избирательной комиссии региона

20:57, 11 марта 2025, ПАИ

Псковская молодёжь может выдвинуть свои проекты на грантовый конкурс от избирательной комиссии региона. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Конкурс пройдёт с 12 марта по 3 апреля в пяти номинациях: «Страница истории Псковской области», «80-летие Великой Победы», «Добровольчество», «Выбор молодёжи», «Молодые лидеры».

Принять участие в конкурсе и получить по его итогам грантовую поддержку в размере от 50 тысяч до 350 тысяч рублей могут молодые люди в возрасте с 16 до 18 лет.

«Они получают деньги лично себе и реализовывают этот проект, потом отчитываются за эти деньги. Из грантовой поддержки Росмолодёжи, которая у нас была на форуме избирательной комиссии, мы ежегодно оставляли в Псковской области порядка полутора-двух миллионов рублей на реализацию проектов в области не только избирательного законодательства, но и культуры, истории и всего остального. В нашем грантовом конкурсе тоже очень много интересных проектов можно реализовать», – подчеркнул Игорь Сопов.

Результаты грантового конкурса будут известны до 10 апреля и оглашены на форуме старшеклассников «Голос молодёжи».

«Мы пригласили как раз на этот форум губернатора Михаила Ведерникова. Я думаю, что он с интересом послушает, какие проекты представят ребята . И наверное, мы ежегодно будем планировать проведение таких мероприятий, чтобы наши инициативы были реализованы у нас в области и как можно больше ребят вовлекались именно в эти проекты», – заключил гость программы.