Псковская молодёжь может выдвинуть свои проекты на грантовый конкурс от избирательной комиссии региона
Псковская молодёжь может выдвинуть свои проекты на грантовый конкурс от избирательной комиссии региона. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Конкурс пройдёт с 12 марта по 3 апреля в пяти номинациях: «Страница истории Псковской области», «80-летие Великой Победы», «Добровольчество», «Выбор молодёжи», «Молодые лидеры».
Принять участие в конкурсе и получить по его итогам грантовую поддержку в размере от 50 тысяч до 350 тысяч рублей могут молодые люди в возрасте с 16 до 18 лет.
«Они получают деньги лично себе и реализовывают этот проект, потом отчитываются за эти деньги. Из грантовой поддержки Росмолодёжи, которая у нас была на форуме избирательной комиссии, мы ежегодно оставляли в Псковской области порядка полутора-двух миллионов рублей на реализацию проектов в области не только избирательного законодательства, но и культуры, истории и всего остального. В нашем грантовом конкурсе тоже очень много интересных проектов можно реализовать», – подчеркнул Игорь Сопов.
Результаты грантового конкурса будут известны до 10 апреля и оглашены на форуме старшеклассников «Голос молодёжи».
«Мы пригласили как раз на этот форум губернатора Михаила Ведерникова. Я думаю, что он с интересом послушает, какие проекты представят ребята . И наверное, мы ежегодно будем планировать проведение таких мероприятий, чтобы наши инициативы были реализованы у нас в области и как можно больше ребят вовлекались именно в эти проекты», – заключил гость программы.
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