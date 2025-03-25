В конце марта в Псковской области потеплеет до +15 градусов

08:37, 25 марта 2025, ПАИ

Температура воздуха в центре европейской части России в конце марта будет на шесть градусов выше нормы из-за переноса теплых воздушных масс, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

На неделе ночные температуры будут +3…+5 градусов, днем прогнозируется +7…+9 градусов.

«А вот с четверга – уже десятиградусные значения. В пятницу +10…+12, а в выходные – 15 градусов», – рассказал Вильфанд РИА Новости.

Погода будет облачной, но сильных дождей ждать не стоит.

Температура воздуха поднимется не из-за солнечной энергии, а благодаря переносу теплых воздушных масс. К концу недели температура будет на шесть градусов выше нормы. Те же прогнозы верны и для Псковской области, где к выходным ожидается +13...+15 градусов. Такая температура продержится примерно до середины следующей недели.