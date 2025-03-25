Опубликован обновлённый перечень вопросов и заданий для аттестации экскурсоводов в Псковской области

09:56, 25 марта 2025, ПАИ

Комитет по туризму Псковской области утвердил новую редакцию перечня вопросов и заданий для проведения квалификационного экзамена по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Приказ комитета с приложением, которое содержит вопросы и задания, опубликован на портале правовой информации Псковской области.

Экскурсоводы в Псковской области обязаны проходить аттестацию, поскольку без соответствующих документов проводить экскурсии запрещено. Согласно приказу, гиды должны знать нормативные основы в сфере туризма региона, а также историю и культуру муниципалитетов. Помимо теоретических знаний, также проверяется умение интересно рассказывать о значимых объектах историко-культурного и природного наследия, которые находятся на территории области.

В обновленном перечне содержится 195 вопросов и 43 задания. Например, экскурсоводы из Порховского района должны будут ответить на вопрос: «Кто из владельцев усадьбы Волышово основал конный завод по разведению лошадей русской рысистой породы?» Для псковских гидов подготовили такие вопросы: «Назовите первого псковского князя, избранного по воле самих псковичей», «Какой продукт, продаваемый за границу, стал главной гордостью средневекового Пскова?»

Приказ вступает в силу сегодня, 25 марта.