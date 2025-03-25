Жители Псковской области стали реже разводиться
Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.
В 2024 году в регионе развелась 2 831 пара. Это на 77 разводов меньше, чем в 2023 году.
В то же время за рассматриваемый период в Псковской области заключили 3 663 новых брака, когда за аналогичный период 2023 года было заключено 3 876 браков.
Ранее сообщалось, что сочетание цифр 2 и 5, а также число 25 каждого месяца в этом году будут очень востребованы в Псковской области для регистрации браков. Так, 25 февраля текущего года в отделах ЗАГС Псковской области узаконили свои отношения 32 пары.
Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области за месяц выросли почти на 9%
Какие продукты в Псковской области подорожали за месяц больше всего, рассказали аналитики
Жители Псковской области могут сообщать о зарослях борщевика с помощью интерактивной карты