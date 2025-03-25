Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области стали реже разводиться

Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

В 2024 году в регионе развелась 2 831 пара. Это на 77 разводов меньше, чем в 2023 году.

В то же время за рассматриваемый период в Псковской области заключили 3 663 новых брака, когда за аналогичный период 2023 года было заключено 3 876 браков.

Ранее сообщалось, что сочетание цифр 2 и 5, а также число 25 каждого месяца в этом году будут очень востребованы в Псковской области для регистрации браков. Так, 25 февраля текущего года в отделах ЗАГС Псковской области узаконили свои отношения 32 пары.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области за месяц выросли почти на 9%
25 марта 2025

Какие продукты в Псковской области подорожали за месяц больше всего, рассказали аналитики
25 марта 2025

Бензин в Псковской области вырос в цене – Псковстат
25 марта 2025

Денис Василенко станет гостем программы «Оглавление»
25 марта 2025

93% обращений в псковское отделение фонда «Защитники Отечества» получили решения
25 марта 2025

Дождливый день ожидает псковичей 26 марта
25 марта 2025

Жители Псковской области могут сообщать о зарослях борщевика с помощью интерактивной карты
25 марта 2025

Жители Псковской области стали реже разводиться

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...