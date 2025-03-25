Какие продукты в Псковской области подорожали за месяц больше всего, рассказали аналитики

11:32, 25 марта 2025, ПАИ

Какие продукты в Псковской области подорожали в феврале этого года больше остальных, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

В феврале продовольственные товары, не включая алкогольные напитки, подорожали на 1,11 % по сравнению с январём. Так, подсолнечное масло выросло в цене на 6,64 %, плодоовощная продукция – на 4,03 %, сливочное масло – на 2,97 %, рыба и морепродукты, за исключением рыбных консервов и сельди, – на 2,86 %, кондитерские изделия – на 2,26 % и сахар – на 1,65 %.

Напомним, что самым подорожавшим с 10 по 17 марта продуктом в Псковской области стал картофель – его цена выросла на 5,43 %, а самым подешевевшим – огурцы, цена которых упала на 14,89 %.