Троицкий собор в Пскове буквально парит в воздухе, выяснили специалисты

15:12, 25 марта 2025, ПАИ

Троицкий собор в Пскове буквально парит в воздухе, рассказал генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По результатам взятых проб оказалось, что под фундаментом собора – пустоты, рыхлая земля вроде торфа. «То есть сегментами Троицкий собор буквально парит в воздухе. Но в современных условиях есть технологии, которые позволяют решать такие вопросы, и сейчас эти пустоты заполняются специальным полимерным материалом», – пояснил Денис Василенко.

К осени этого года специалисты планируют завершить реставрацию Серафимовского придела храма – церкви во имя преподобного Серафима Саровского, которая устроена в нижнем ярусе Троицкого собора. А после завершения установки лесов на кафедральном соборе начнётся реставрация фасада, замена окон и прочие сопутствующие работы.

«Думаю, что и там нас ждут некоторые открытия. Не удивлюсь, если по результатам проб со стен мы увидим, что камень рассыпается в труху. Такая история была с колокольней собора, например, которая находится совсем рядом», – отметил Денис Василенко.

Гендиректор АНО также рассказал, что одно только обследование микроклимата Троицкого собора представляет собой документ из 620 страниц, поэтому и работы по устройству вентиляции, монтажу климатической установки в храме будут небанальными инженерными решениями навроде установки кондиционеров на фасаде.

Полностью реставрация собора в Псковском кремле завершится в 2027 году.

Напомним, после начала работ по реставрации собора в Серафимовском приделе храма – церкви во имя преподобного Серафима Саровского, которая устроена в нижнем ярусе собора, обнаружена древняя княжеская усыпальница, а также артефакты, которые веками хранились под более новыми полами и за стенами придела.