Лучших работников сферы культуры наградили в Псковской области
Лучших работников сферы культуры Псковской области чествовали сегодня, 25 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
В их профессиональный праздник работников культуры отметили региональными наградами. Почётную грамоту губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пяти специалистам отрасли вручила его первый заместитель Вера Емельянова.
Работников наградили за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие отечественной культуры. Директор детской школы искусств «Центр» в Великих Луках Наталья Плеханова, получившая награду, сказала, что для неё это большая честь и она и дальше продолжит трудиться во благо процветания региона.
Благодарственные письма правительства области получили ещё десять работников сферы культуры. Вместе с этим присутствующим вручили первые знаки к почётным званиям «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области».
Вера Емельянова подчеркнула, что работники культуры области смогли сохранить то ценное, что есть у каждого поколения. Также она поблагодарила их за самоотверженный вклад и подчеркнула, что регион гордится своими работниками культуры.
Наградами также отметили сотрудников детских музыкальных школ и школ искусств области, районных центров культуры, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковского областного центра народного творчества и Дома офицеров, Псковского и Великолукского драматических театров, Театрально-концертной дирекции региона.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником.
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