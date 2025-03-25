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Общество

Лучших работников сферы культуры наградили в Псковской области

Лучших работников сферы культуры Псковской области чествовали сегодня, 25 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

  • Лучших работников сферы культуры чествовали в регионе
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших работников сферы культуры чествовали в регионе
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших работников сферы культуры чествовали в регионе
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших работников сферы культуры чествовали в регионе
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших работников сферы культуры чествовали в регионе
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших работников сферы культуры чествовали в регионе
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших работников сферы культуры чествовали в регионе
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших работников сферы культуры чествовали в регионе
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Лучших работников сферы культуры чествовали в регионе
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В их профессиональный праздник работников культуры отметили региональными наградами. Почётную грамоту губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пяти специалистам отрасли вручила его первый заместитель Вера Емельянова.

Работников наградили за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие отечественной культуры. Директор детской школы искусств «Центр» в Великих Луках Наталья Плеханова, получившая награду, сказала, что для неё это большая честь и она и дальше продолжит трудиться во благо процветания региона.

Благодарственные письма правительства области получили ещё десять работников сферы культуры. Вместе с этим присутствующим вручили первые знаки к почётным званиям «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области».

Вера Емельянова подчеркнула, что работники культуры области смогли сохранить то ценное, что есть у каждого поколения. Также она поблагодарила их за самоотверженный вклад и подчеркнула, что регион гордится своими работниками культуры.

Наградами также отметили сотрудников детских музыкальных школ и школ искусств области, районных центров культуры, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковского областного центра народного творчества и Дома офицеров, Псковского и Великолукского драматических театров, Театрально-концертной дирекции региона.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником.

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