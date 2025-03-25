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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником. Поздравление он написал в своём Telegram-канале.

  • День работника культуры отмечают в России 25 марта
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
  • День работника культуры отмечают в России 25 марта
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
  • День работника культуры отмечают в России 25 марта
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
  • День работника культуры отмечают в России 25 марта
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
  • День работника культуры отмечают в России 25 марта
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
  • День работника культуры отмечают в России 25 марта
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
  • День работника культуры отмечают в России 25 марта
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова

Псковская область обладает богатейшим наследием: местные памятники архитектуры, театры, библиотеки, музеи известны на всю страну. Многие мероприятия и фестивали по праву стали визитной карточкой региона: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского, фестиваль «Музыка на воде», кинофестиваль «Западные ворота», подчеркнул губернатор.

Работники культуры Псковской области берегут культурное наследие, вносят вклад в развитие искусства, способствуют популяризации и приумножению традиций, наполняют жизнь красотой и эстетикой, добавил глава региона.

«Благодарю вас за преданное и вдохновенное служение своему делу, за ваши опыт и отзывчивость, за яркие события и праздники, которые вы дарите людям. От всей души желаю вам неисчерпаемой энергии, новых творческих проектов и интересных идей!» – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры – сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, концертных организаций, творческих коллективов и танцевальных студий, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности.

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