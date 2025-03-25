Памятник патриарху Тихону планируют установить на Советской, 21 в Пскове

16:23, 25 марта 2025, ПАИ

Памятник патриарху Тихону планируют установить на Советской, 21 в Пскове, сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По его словам, памятник будет установлен уже в этом году со стороны главного входа в здание бывшей духовной семинарии.

Недавно проект реставрации здания бывшей духовной семинарии получил одобрение со стороны методического совета при Министерстве культуры РФ. Вскоре, уточнил Денис Василенко, силами Псковской епархии там начнутся производственные работы. После этого в бывшей семинарии разместится образовательное учреждение, культурно-просветительское, музейное пространство. Будут созданы лектории, классы, современные интерактивные экспозиции, восстанавлена церковь Трех Святителей в том виде, в каком она существовала.

Духовная семинария на Великолуцкой улице (ныне Советская) являлась одним из старейших учебных заведений Пскова. Она была создана на базе существующих с 1733 года греко-латинских классов, которые размещались в одном из приделов Троицкого собора.

В 1891 году здесь принял монашеский постриг преподаватель семинарии Василий Беллавин – будущий святейший патриарх Тихон. В 1918 году Псковская духовная семинария была закрыта. В здании разместился морской пограничный отряд ОГПУ. Во время войны здание уцелело, и в нем начал работу Псковский педагогический институт (позже – университет).

Напомним, что планы по установке в Пскове памятника патриарху Тихону в январе озвучила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. Ранее также сообщалось, что в августе у псковичей будет возможность поклониться мощам патриарха Тихона. Напомним также, что 22 августа 2023 года в Кунье Псковской области уже был открыт памятник патриарху Тихону.