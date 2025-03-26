Дальнобойщик попытался ввезти в Псковскую область четыре тонны автозапчастей из Литвы
Дальнобойщик попытался ввезти в Псковскую область четыре тонны автозапчастей из Литвы, сообщили ПАИ в Северо-Западном таможенном управлении.
Транспортное средство международной перевозки с товаром следовало из Литвы транзитом через пункт пропуска «Шумилкино (Лухамаа)» на границе Эстонии и России. Таможенники провели досмотр и обнаружили, что помимо товара, заявленного в товаросопроводительных документах, в грузовом отсеке находятся металлические изделия, сведения о которых отсутствуют.
Новые и бывшие в употреблении запчасти 35 наименований весом более четырёх тонн перемещались незаконно: перевозчик не упомянул о 821 комплектующей детали для легковых автомобилей.
В отношении фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ.
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