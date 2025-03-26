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Общество

Более 50% псковичей хотя бы раз отказывались от трудоустройства

51 % опрошенных псковичей рассказали, что хотя бы раз в жизни отказывались от трудоустройства, даже если успешно прошли собеседование, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Чаще остальных рабочие предложения отталкивали участники опроса от 35 до 44 лет – таких 62 %, а также 64 % людей с ежемесячным доходом 50–100 тысяч рублей.

23 % респондентов объяснили отказ от должности слишком низкой заработной платой, у 15 % участников опроса обещания работодателя не совпали с действительностью, ещё 14 % людей получили более привлекательные предложения от сторонних компаний, 13 % опрошенных в качестве причин отказа указали некомфортные условия труда и график работы, а 11 % псковичей отметили трудности в общении с начальством.

Напомним, что по оценке за прошлый год зарплата в Псковской области в реальном выражении выросла на 13,5 %.

Добавим, что число трудоустройств в Псковской области в январе этого года сократилось на 23 %.

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