В смартфоне каждого главы района Псковской области есть приложение для отслеживания пожаров

13:07, 26 марта 2025, ПАИ

У каждого главы района в Псковской области на смартфоне установлено приложение для отслеживания пожаров, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

С помощью приложения можно видеть так называемые термические точки – это тепловые аномалии, которые выявляются по результатам космической съёмки. Наличие таких точек на карте указывает на возникновение пожаров.

«Стоит только такой точке появиться, глава района направляет на место ответственного, чтобы разведать ситуацию», – уточнил Владимир Якунин.

С началом пожароопасного периода работа по патрулированию местности проводится не только силами сотрудников ведомств, но и с помощью квадрокоптеров, которые фиксируют пожар с высоты.