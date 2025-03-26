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Общество

Семья Эрцеговац стала первой, переехавшей в Псковскую область по программе импатриации

Семья Эрцеговац стала в Псковской области первой переехавшей по программе импатриации. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал событие, разместив в своём телеграм-канале репортаж телеканала «Первый Псковский», посвящённый переезду большой семьи в Псковскую область.

Стевимир Эрцеговац. Скриншот репортажа телеканала «Первый Псковский»

«Такую возможность [создание условий для переезда по программе импатриации. – Прим. ред. ПАИ] Россия предусмотрела для иностранных специалистов, которые разделяют традиционные ценности и планируют жить в нашей стране постоянно», – отметил губернатор.

Стевимир Эрцеговац – серб, по профессии специалист IT-сферы, его жена Каролина – из Польши. Супруги воспитывают семерых детей. Жили в Хорватии, из-за притеснений переехали в Канаду. Остановились на том, что хотят жить в России.

Скриншот репортажа телеканала «Первый Псковский»

«В итоге решили отправиться в Россию – на Родину прадеда-офицера, в страну, где детям с малых лет не будут навязывать чуждые верующей семье ценности, в регион, который славится многочисленными храмами. Дети Стевимира и Каролины поют в церковном хоре, песню на русском языке девочки подарили съёмочной группе «Первого Псковского», встретившей переселенцев глубокой ночью на погранпереходе «Убылинка». Обязательно послушайте!» – сказал губернатор.

Он также отметил, что власти Псковской области готовы помочь семье с обустройством, оформлением документов и поиском работы.

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