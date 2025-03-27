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Общество

Александр Котов поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Ваша служба требует не только физической силы, но и стойкости духа, умения принимать мудрые решения в сложных ситуациях. Вы стоите на страже закона и безопасности, обеспечивая мир и стабильность в нашей стране. Ваше мужество и решительность вдохновляют многих. Каждый день вы выполняете сложные задачи, защищая граждан и поддерживая общественный порядок. Желаем благополучия вам и вашим близким, успехов в нелёгком труде на благо Отечества!» – говорится в поздравлении.

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