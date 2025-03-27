День войск национальной гвардии отмечается в России 27 марта

07:58, 27 марта 2025, ПАИ

День войск национальной гвардии России отмечается сегодня, 27 марта, пишет calend.ru.

История войск национальной гвардии России начинается с эпохи Ивана Грозного, когда появились войска, преданные лично царю. Их основной задачей было поддержание внутреннего порядка в государстве.

Сейчас, входя в состав Федеральной службы войск национальной гвардии России, военнослужащие и гражданский персонал этой военной государственной организации по-прежнему выполняют важные задачи общественно-государственного характера. Среди них – борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение безопасности граждан во время массовых мероприятий, охрана важных государственных объектов, охрана правопорядка, участие в обороне и обеспечении территориальной целостности государства с помощью совместных операций с вооружёнными силами и пограничными силами ФСБ России и многие другие.

Подготовка офицерского состава национальной гвардии осуществляется высшими военными учебными заведениями войск национальной гвардии, а также специальными факультетами отдельных высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ.

Девиз Росгвардии – «Всегда на страже».

У войск национальной гвардии есть и своя символика: эмблема и флаг. В центре эмблемы – золотой двуглавый орёл с короной, который держит в лапах скрещенные серебряные мечи, а на его груди – окаймлённый серебром краповый щит с всадником, который пронзает копьём змея. Флаг войск национальной гвардии – это прямоугольное краповое полотнище с государственным флагом России в левом верхнем углу, а в правой половине полотнища – эмблема войск.

Традиционно 27 марта проходят праздничные концерты, церемонии вручения государственных наград, встречи ветеранов, праздничные спортивные мероприятия, памятные мероприятия у мемориалов и могил бойцов.