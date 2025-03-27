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Общество

Михаил Ведерников поздравил Александра Котова с присвоением звания «Почётный гражданин Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова с присвоением звания «Почётный гражданин Псковской области».

Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Губернатор отметил, что Александр Котов с 2011 года возглавляет региональный парламент. «Его принципиальность, мудрость и внимательное отношение к людям помогают успешно решать любые задачи, которые стоят перед законодательным органом. К мнению спикера прислушиваются, его позиция остаётся решающей, а авторитет – непререкаемым», – отметил он в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что вклад Александра Котова в развитие области сложно переоценить. «Искренне, от души и с полной самоотдачей он делает всё, чтобы изменить регион к лучшему, подавая пример депутатам, представителям органов власти всех уровней, жителям области. Пусть высокое звание вдохновляет на новые профессиональные свершения! Рад, что мы вместе в одной команде», – заключил глава региона.

Напомним, что в четверг, 27 марта, депутаты Псковского областного Собрания на 43-й сессии путём тайного голосования поддержали инициативу региональной Общественной палаты о присвоении спикеру Собрания Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области».

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