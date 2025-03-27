Звание «Почётный гражданин Псковской области» присвоили Александру Котову
Присвоение звания «Почётный гражданин Псковской области» председателю областного Собрания Александру Котову одобрили депутаты на 43-й сессии сегодня, 27 марта. За проголосовал 21 из 23 депутатов, передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, что представление о рассмотрении вопроса о присвоении Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области» поступило в Общественную палату региона от губернатора Михаила Ведерникова. Члены палаты приняли единогласное решение о представлении кандидатуры Александра Котова к этому почётному званию. Далее вопрос единогласно поддержали члены комитетов областного Собрания. А сегодня по результатам тайного голосования на сессии депутаты одобрили присвоение Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области».
Александр Котов родился 10 апреля 1961 года в посёлке Струги Красные Псковской области.
В 1983 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация земледелия», инженер-механик.
В 2003 году окончил Северо-Западную академию госслужбы по специальности «юриспруденция».
С 1983 по 1987 год – главный инженер колхоза «Революция» Стругокрасненского района. С 1987 по 1988 год – заместитель председателя – директор ремонтно-технического предприятия РАПО. С 1988 по 1990 год руководил предприятием «Агропромсервис».
С 1991 по 1995 год являлся заместителем главы администрации Стругокрасненского района – начальником управления сельского хозяйства. С 1995-го и на протяжении 8 лет возглавлял Стругокрасненский район.
В 2003 году был назначен заместителем губернатора Псковской области.
4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному округу. С тех пор постоянно переизбирается депутатом регионального парламента. С 2016 года депутаты избирают его председателем Собрания.
С 7 июня 2018 года по 14 ноября 2019 года – председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, с 14 ноября 2019-го – заместитель председателя ПАСЗР. Входит в состав Комиссии Совета законодателей РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству и Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества.
Напомним, что звание «Почётный гражданин Псковской области» учредили в 2018 году. Первым почётным гражданином в Псковской области стал первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Также звания «Почётный гражданин Псковской области» удостоен бывший глава Псковской митрополии, митрополит Тихон (Шевкунов).
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