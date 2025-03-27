Порядка 40 исполнителей стали участниками областного этапа Всероссийского творческого фестиваля «Мой Пушкин» в «Михайловском»

21:24, 27 марта 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 27 марта, состоялся областной этап Всероссийского творческого фестиваля с международным участием «Мой Пушкин». В 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, фестиваль проходит под знаком 80-летия Великой Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Как сообщает информационная служба музея, участниками конкурсной программы фестиваля «Мой Пушкин» на данном этапе стали 40 индивидуальных исполнителей и творческих коллективов из разных районов Псковской области. Жюри, возглавляемое исполнительным директором фестиваля Владиславом Семёновым, оценивает работы участников в пяти номинациях: «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство», «Исследовательская деятельность», «Вокал» и «Театральное творчество».

Отметим, заключительный этап фестиваля «Мой Пушкин» по традиции пройдёт в Пушкинском заповеднике, который является партнёром организатора и главного исполнителя масштабного мероприятия – Псковского центра образовательных и культурных инициатив «Параллели».

Ранее сообщалось, что в выставочном зале «Музейная почта» в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» 16 марта открыли для посетителей новую тематическую выставку под названием «Но ты – губерния Псковская…» Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину».