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Общество

Трубы меняют на дороге, соединяющей Псковскую и Смоленскую области

Дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, которая соединяет Псковскую и Смоленскую области, продолжают ремонтировать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото предоставили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На одном из участков дороги сейчас меняют трубы. В этом году подрядчик планирует выполнить ремонт на двух участках, включая тот, который планировали отремонтировать в 2026-м.

Напомним, что дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель ремонтируют уже несколько лет. Так, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 9,7 километра дороги, в 2024 году – ещё 39,1 километра.

Добавим, что в этом году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Псковской области отремонтируют более 80 километров дорог.

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