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Общество

В Псковской области отремонтировали ещё 22 км трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель по дорожному нацпроекту

В Псковской области отремонтировали еще два участка трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили порядка 22 км в Усвятском и Невельском муниципальных округах, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Дорога входит в опорную сеть региона, она связывает Псковскую и Смоленскую области. На состояние участка, проходящего через регион, поступало большое количество жалоб от местных жителей, поэтому объект включили в нацпроект. На ремонт двух участков из федерального бюджета было выделено более 505 млн рублей.

Подрядчик отремонтировал водопропускные трубы и существующий водоотвод, обновил асфальтобетонное покрытие на проезжей части трассы, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепил обочины.

Также привел к нормативу существующие автобусные остановки: выполнил обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, уложил тактильную плитку для передвижения маломобильных групп населения, установил автопавильоны, скамейки и урны, нанес горизонтальную дорожную разметку.

В 2023 году отремонтировали 9,7 км, в этом году – к нормативу привели еще 39,1 км. Это самый крупный объект-нацпроекта по протяженности в 2024 году.

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