Об ответственности за пал травы напомнили жителям Псковской области в МЧС

23:26, 27 марта 2025, ПАИ

С наступлением весны возрастает риск возникновения палов травы. За нарушение установленных правил существует наказание в виде привлечения к административной, гражданско-правовой, а в некоторых случаях даже уголовной ответственности, напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о начале пожароопасного сезона с 1 апреля.

«Мы активно следим за обстановкой, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации, используя современные технологии и методы мониторинга, что помогает оперативно реагировать на возгорания. Это позволяет нам минимизировать ущерб и обеспечить безопасность жителей», – отметили в МЧС.

Так, сегодня сотрудники Главного управления провели профилактический рейд, направленный на мониторинг обстановки с палами травы, а также на выявление нарушений при сжигании мусора и травы гражданами на земельных участках, с применением беспилотных авиасистем.

«В ходе рейда были выявлены места, где гражданами осуществлялось сжигание мусора, в том числе с некоторым нарушениями правил пожарной безопасности», – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому району Сергей Степанов.

Сообщить о возгорании можно по телефону вызова пожарной охраны 101 или единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.