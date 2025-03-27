Губернатор подписал постановление о начале пожароопасного сезона в Псковской области

17:28, 27 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о начале пожароопасного сезона с 1 апреля.

С этой даты в лесах запрещается использовать открытый огонь – костры, мангалы, жаровни; бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); применять при охоте пыжи из горючих материалов; оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы; заправлять горючим топливные баки машин при работе двигателя; выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

При обнаружении лесного пожара сообщайте в Региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8 800 100 14 84; 8 800 100 94 00 или 112. Звонки принимаются круглосуточно.

«Прошу всех соблюдать меры осторожности», – обратился к псковичам и туристам Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Псковской области до наступления пожароопасного сезона зафиксировано 69 ландшафтных пожаров, а 14 псковичей-пироманов в этом году уже заплатили штрафы за поджоги травы. Добавим, что особенно пожароопасным в Псковской области будет май.