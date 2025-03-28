Первые домовладения подключили к газу в псковской деревне Богданово

10:26, 28 марта 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод протяженностью 3,1 километра и пункт редуцирования газа для подключения 59 домовладений ввели в эксплуатацию в деревне Богданово Псковского района. Работы выполнили в рамках догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

С жителями деревни заключили 51 договор, первые домовладения уже подключили к сетевому газу.

Всего от жителей Псковского района приняли более 3 600 заявок на догазификацию. Для обеспечения возможности подключения домовладений построили более 200 километров внутрипоселковых сетей.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта.