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Общество

Первые домовладения подключили к газу в псковской деревне Богданово

Внутрипоселковый газопровод протяженностью 3,1 километра и пункт редуцирования газа для подключения 59 домовладений ввели в эксплуатацию в деревне Богданово Псковского района. Работы выполнили в рамках догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

С жителями деревни заключили 51 договор, первые домовладения уже подключили к сетевому газу.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Всего от жителей Псковского района приняли более 3 600 заявок на догазификацию. Для обеспечения возможности подключения домовладений построили более 200 километров внутрипоселковых сетей.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта.

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