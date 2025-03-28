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ФК «Псков» и «Стрела» победили в футбольном турнире «Псковская весна»

Футбольный клуб «Псков» и «Стрела» победили в первых двух турнирах «Псковская весна», которые прошли с 21 по 23 марта. Об этом сообщается в группе состязаний в соцсети «ВКонтакте».

На фото команда «Стрела». Фото здесь и далее: группа турнира в соцсети «ВКонтакте»

В турнире среди юношей 2013 года рождения участвовали 12 команд из Пскова, Луги, Киришей и Калининграда. По результатам соревнований первое место заняли воспитанники спортшколы «Стрела», на втором – футболисты клуба «Псков», а на третьем – псковская команда «Спартак-Юниор». Лучшим игроком турнира признали Андрея Тихонова из «Стрелы».

На фото клуб «Псков»

ФК «Псков» выиграл в турнире среди юношей 2008 года рождения, где за победу боролись шесть коллективов из Пскова, Калининграда, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Серебро на счету калининградской спортшколы, а бронзовых медалей удостоились футболисты «Химок». Александра Егорова из клуба «Псков» признали лучшим футболистом состязаний.

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