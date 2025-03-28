Новый пассажирский катер представят на выставке промышленности в Псковской области

14:00, 28 марта 2025, ПАИ

Новый пассажирский быстроходный катер представят на выездной стажировке Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказал директор ЗАО «Псковская лодочная верфь» Владимир Чулков в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: официальная страница Владимира Чулкова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: официальная страница Владимира Чулкова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: официальная страница Владимира Чулкова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: официальная страница Владимира Чулкова в соцсети «ВКонтакте»







Владимир Чулков рекомендует псковичам посетить выставку, ведь на ней предприятие представит новое судно, на котором уже через полтора – два месяца люди смогут совершить водную прогулку. «Это наша новая разработка. Судно строилось и разрабатывалось именно для совершения водных прогулок, а рассчитано оно на 12 пассажиров», – поделился результатами собеседник ПАИ. Он добавил, что помимо экскурсионных прогулок судно будет совершать регулярные рейсы к Снетогорскому монастырю.

Предприятие активно готовится к предстоящей выставке: «Мы хотим показать продукцию, которую выпускаем уже четвёртый десяток лет. Конечно, мы хотели бы посотрудничать с нашими коллегами и будем рады, если мы заинтересуем новых заказчиков», – сказал Владимир Чулков.

Компания выпускает более 20 видов малых судов, а её продукция используется как в России, так и за границей. Интересно, что помимо плановых испытаний все суда верфи проходят нестандартные тесты на прочность. Так, одна из моделей сбрасывалась с третьего этажа, а ещё одно судно выдержало пятибалльное волнение на Чёрном море.

Добавим, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Напомним, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.