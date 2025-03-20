Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В Пскове пройдёт «Федеральная практика» Минпромторга РФ для регионов СЗФО

3 и 4 апреля в Пскове состоится выездная стажировка Минпромторга России для представителей органов исполнительной власти, региональных институтов развития и промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа, сообщили ПАИ в пресс-службе министерства.

Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

В первый день программы участники обсудят ключевые направления национальных проектов, включая «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Во второй день планируется рассмотреть вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки, отмечает Минпромторг России.

Также руководители органов исполнительной власти регионов РФ представят доклады о ходе реализации планов мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала регионов СЗФО на 2025–2027 годы.

Для участия в стажировке необходимо обращаться в региональные органы исполнительной власти, ответственные за промышленную политику в Северо-Западном федеральном округе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 марта 2025

Сбер поможет бизнесу сэкономить с гибкой подпиской СберБизнес Прайм
20 марта 2025

Россияне сталкиваются с трудностями при смене мобильного оператора с сохранением номера – опрос
19 марта 2025

В бюджет Псковской области от ОЖД поступило более 139 млн рублей налогов за два месяца
19 марта 2025

GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах финансового благополучия
18 марта 2025

Псковских школьников и студентов приглашают поучаствовать в олимпиаде по финансовой безопасности
18 марта 2025

«Тревожная кнопка» от мошенников появится в приложениях российских банков
17 марта 2025

Здание кампуса и участок на берегу Великой выставлены на торги
17 марта 2025

Владельцы бара по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова стали гостями «Серебряного дождя». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...