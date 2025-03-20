В Пскове пройдёт «Федеральная практика» Минпромторга РФ для регионов СЗФО

17:08, 20 марта 2025, ПАИ

3 и 4 апреля в Пскове состоится выездная стажировка Минпромторга России для представителей органов исполнительной власти, региональных институтов развития и промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа, сообщили ПАИ в пресс-службе министерства.

Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

В первый день программы участники обсудят ключевые направления национальных проектов, включая «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».

Во второй день планируется рассмотреть вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки, отмечает Минпромторг России.

Также руководители органов исполнительной власти регионов РФ представят доклады о ходе реализации планов мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала регионов СЗФО на 2025–2027 годы.

Для участия в стажировке необходимо обращаться в региональные органы исполнительной власти, ответственные за промышленную политику в Северо-Западном федеральном округе.