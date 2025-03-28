Госавтоинспекция проведёт сплошные проверки водителей в регионах

18:42, 28 марта 2025, ПАИ

Сотрудники ГИБДД проведут масштабные проверки водителей на дорогах в предстоящие выходные. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

В частности, проверки пройдут в Республике Алтай, в Ульяновской, Ивановской, Кировской, Калужской, Самарской, Липецкой и Пензенской областях, а также в других регионах страны.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. В преддверии выходных дней сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки на дорогах с целью выявления водителей, севших за руль в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что 27 выездов осуществила аварийно-спасательная служба. Псковской области с 17 по 23 марта.