27 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю
27 выездов осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 17 по 23 марта. 11 из них были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».
Трижды спасатели выезжали на водные объекты, из них два раза – на обеспечение деятельности островов. Пять касались ликвидаций последствий ДТП, один – идентификации взрывоопасных предметов. Шесть раз сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения, один вызов попал в категорию «прочие».
Ранее сообщалось, что 64 пожара произошло в Псковской области в выходные.
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