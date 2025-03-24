27 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

19:20, 24 марта 2025, ПАИ

27 выездов осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 17 по 23 марта. 11 из них были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Трижды спасатели выезжали на водные объекты, из них два раза – на обеспечение деятельности островов. Пять касались ликвидаций последствий ДТП, один – идентификации взрывоопасных предметов. Шесть раз сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения, один вызов попал в категорию «прочие».

Ранее сообщалось, что 64 пожара произошло в Псковской области в выходные.