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Общество

Ещё двум ветеранам Печорского округа вручили медали в честь 80-летия Победы

Вручение медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло в Печорах. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее со страницы Юлии Четверговой в соцсети «ВКонтакте»

Депутат муниципального округа Юлия Четвергова вместе с начальником отделения автоинспекции МО МВД России «Печорский» Никитой Евдокимовым и настоятелем Храма Рождества Христова отцом Сергием вручили медали Виктору Дмитриевичу Виноградову и Марии Пахомовне Резвовой.

Они также передали поздравительный адрес от главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. «Мы гордимся нашими ветеранами и выражаем им бесконечную благодарность за их подвиг и вклад в победу над фашизмом. Их история – это бесценное наследие, которое мы должны беречь и передавать следующим поколениям», – отметила Юлия Четвергова.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Валерий Зайцев вручил медаль в честь 80-летия Победы бывшей несовершеннолетней узнице фашизма.

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