Валерий Зайцев вручил медаль в честь 80-летия Победы бывшей несовершеннолетней узнице фашизма

18:33, 29 марта 2025, ПАИ

Медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили бывшей несовершеннолетней узнице фашизма, проживающей в Новом Изборске, Анне Александровне Кондратковой. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Юбилейную медаль ветерану вручили глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев и его заместитель Светлана Жирнова. Они пожелали ветерану здоровья, счастья, конечно же, долголетия.

Когда началась война, Анне Александровне было всего девять лет. В детскую память на всю жизнь врезались трагические воспоминания о бомбёжках и голоде, зверствах фашистов и концлагере.

В семье Кондратковых, которая жила в деревне Большие Мильцы, было десять детей. Позже и сама Анна Александровна вышла замуж и родила двоих детей. Более 30 лет она проработала дезинфектором на Печорской санэпидстанции. Сегодня она счастливая бабушка и прабабушка – имеет четырёх внуков и две правнучки.