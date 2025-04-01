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Общество

Модный показ «Этномода» пройдет на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове

25 мая в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда» состоится модный показ «Этномода», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Подиум станет живой иллюстрацией того, как национальные традиции продолжают вдохновлять. Вы увидите, как этнические мотивы нашего региона обретают новую жизнь в работах местных дизайнеров. Каждый образ — это история, рассказанная через призму современной моды: интерпретации народных силуэтов, ткани с аутентичными орнаментами, смелые стилистические сочетания», – отметили организаторы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит уже несколько лет. В прошлом году гастрофестиваль был посвящён пельменям, тогда мероприятие посетило 6 тысяч человек.

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