Модный показ «Этномода» пройдет на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове

18:48, 01 апреля 2025, ПАИ

25 мая в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда» состоится модный показ «Этномода», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Подиум станет живой иллюстрацией того, как национальные традиции продолжают вдохновлять. Вы увидите, как этнические мотивы нашего региона обретают новую жизнь в работах местных дизайнеров. Каждый образ — это история, рассказанная через призму современной моды: интерпретации народных силуэтов, ткани с аутентичными орнаментами, смелые стилистические сочетания», – отметили организаторы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит уже несколько лет. В прошлом году гастрофестиваль был посвящён пельменям, тогда мероприятие посетило 6 тысяч человек.