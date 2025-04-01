Модный показ «Этномода» пройдет на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове
25 мая в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда» состоится модный показ «Этномода», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Подиум станет живой иллюстрацией того, как национальные традиции продолжают вдохновлять. Вы увидите, как этнические мотивы нашего региона обретают новую жизнь в работах местных дизайнеров. Каждый образ — это история, рассказанная через призму современной моды: интерпретации народных силуэтов, ткани с аутентичными орнаментами, смелые стилистические сочетания», – отметили организаторы.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит уже несколько лет. В прошлом году гастрофестиваль был посвящён пельменям, тогда мероприятие посетило 6 тысяч человек.
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