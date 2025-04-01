У КВН в Пскове есть будущее: команда школьников победила на Кубке памяти Александра Иванова
Международный кубок КВН памяти Александра Иванова прошёл в Доме офицеров сегодня, 1 апреля. В мероприятии приняли участие три команды из Пскова и Витебска. По результатам конкурса победила команда школьников «В рамочку на стеночку», сообщила член жюри, детский омбудсмен Наталия Соколова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Она выразила благодарность организаторам, участникам и экспертному жюри, подчеркнув, что в Пскове хранят кавээновские традиции.
«Поразил номер вне программы юных «весёлых и находчивых» учеников четвёртого класса лицея № 10 Пскова. Ярко, динамично, смешно и артистично. Ну а победила сегодня команда школьников «В рамочку на стеночку». Желаю нашим талантливым ребятам дальнейших успехов! Значит, у КВН в Пскове есть будущее!» – сказала Наталия Соколова.
У КВН в Пскове есть будущее: команда школьников победила на Кубке памяти Александра Иванова
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