За ночь над регионами России сбили 93 украинских беспилотника

07:28, 02 апреля 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

87 дронов сбили над Курской областью, четыре беспилотника – над Ростовской областью, ещё два БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.