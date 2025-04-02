За ночь над регионами России сбили 93 украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
87 дронов сбили над Курской областью, четыре беспилотника – над Ростовской областью, ещё два БПЛА уничтожили над Белгородской областью.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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