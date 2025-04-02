Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечают 2 апреля

08:36, 02 апреля 2025, ПАИ

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечают сегодня, 2 апреля. Этот день специализированные государственные и общественные организации должны посвящать распространению информацию об этом заболевании – например, проводить лекции или выпускать буклеты, сообщает calend.ru.

Традиционно в этот день в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма проходит акция «Зажги синим».

Так, 2 апреля в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области пройдёт инклюзивное интерактивное мероприятие «Зажги синим с нами». Школьники из ЦЛП и псковской школы № 2 примут участие в мастер-классе по изготовлению значков, узнают о мифах и правде об аутизме, познакомятся со средствами альтернативной коммуникации и примут участие в танцевальном флешмобе.

Похожая встреча состоится и в ПсковГУ 3 апреля в 11:30. Студенты и преподаватели смогут узнать больше о людях с аутизмом, сделать своими руками браслет или календарик на творческом мастер-классе, пообщаться с использованием средств альтернативной коммуникации.

Напомним, что аутизм – это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в течение первых трёх лет жизни. Это заболевание диагностируется при наличии трёх симптомов: недостатка социальных взаимодействий, нарушенной взаимной коммуникации, ограниченности интересов и повторяющегося репертуара поведения.