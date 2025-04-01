2 и 3 апреля в Пскове организуют две инклюзивные встречи «Зажги синим с нами»
2 апреля в Центре лечебной педагогики (ЦЛП) в Пскове пройдёт инклюзивное интерактивное мероприятие «Зажги синим с нами», посвящённое Всемирному дню распространения информации об аутизме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Школьники из ЦЛП и псковской школы № 2 примут участие в мастер-классе по изготовлению значков, узнают о мифах и правде об аутизме, познакомятся со средствами альтернативной коммуникации и примут участие в танцевальном флешмобе.
3 апреля в 11:30 похожая встреча состоится и в ПсковГУ. Студенты и преподаватели смогут узнать больше о людях с аутизмом, сделать своими руками браслет или календарик на творческом мастер-классе, пообщаться с использованием средств альтернативной коммуникации.
Поддержать акцию «Зажги синим с нами» могут все желающие. Для этого 2 апреля нужно надеть синюю одежду и предложить друзьям, коллегам и родственникам последовать примеру; подсветить синей лампой или гирляндой окна квартиры, дома или офиса; украсить помещение учреждения, школы, офиса или общественной организации синими украшениями или плакатами; рассказать друзьям и знакомым об акции в социальных сетях с пометкой #2апреля и #зажгисиним.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что регион присоединится к мероприятиям Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. Одно из ключевых – акция «Зажги синим»: в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями здания подсвечивают синими прожекторами.
В прошлые годы синяя подсветка появлялась на зданиях Псковского музея и Псковского академического театра драмы.
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