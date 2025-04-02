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Общество

Как быстрее пройти досмотр в аэропорту Пскова, рассказали пассажирам

В международном аэропорту «Псков» действуют новые правила досмотра. Все изменения отражены в приказе Министерства транспорта и коснулись всех российских воздушных гаваней. Теперь прохождение досмотра может занять больше времени, чем обычно, предупреждают пассажиров аэропорта.

Фото: ПАИ

В связи с этим пассажиров просят приезжать немного раньше и во избежание очередей заранее быть готовыми к тому, что на всех пунктах (вход, зона предполетного контроля, КПП) нужно сложить все предметы, в том числе телефон и электронные устройства, в специальный контейнер и запустить его на ленту интроскопа.

Также пассажиров могут попросить включить для досмотра и проверки работоспособности телефон, ноутбук, фотоаппарат и другую технику, которая есть в ручной клади или багаже.

Сотрудники службы безопасности работают по строгим инструкциям и правилам, отметили в аэропорту. По вопросам качества их работы можно обращаться по телефону 8 (800) 350-62-20 или по почте quality@novaport.ru.

Ранее сообщалось, что псковский аэропорт перешёл на весенне-летнее расписание.

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