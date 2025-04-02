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Спорт

РУСАДА зафиксировало увеличение нарушений антидопинговых правил

Восемь возможных нарушений антидопинговых правил зафиксировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В марте РУСАДА выявило восемь случаев, а в январе – два нарушения, в феврале – пять.

«За первый квартал 2025 года – 15 случаев, столько же, сколько за январь – март 2024 года», – добавили в агентстве. За весь 2024 год РУСАДА выявило 102 нарушения.

Чаще всего в пробах находят анаболические стероиды, мельдоний, диуретики, маскирующие агенты, ранее отмечала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

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