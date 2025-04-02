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Общество

Эпистолярный конкурс объявил Пушкинский заповедник

Эпистолярный конкурс «Святому братству верен я» объявлен в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили ПАИ изданию в учреждении, творческое соревнование приурочено к 200-летию пушкинского стихотворения «19 октября».

Владимир Фаворский. Пушкин в Михайловском. Из фондов музея-заповедника

Потенциальным участникам конкурса предлагают вспомнить о дружбе лицеистов, о том, какие письма Александр Пушкин писал одноклассникам и как воспел в своих стихах, в том числе созданных в Михайловском, школьное братство, детские шалости и высокие юношеские мечты, товарищескую поддержку и верность лицейской клятве верности. А затем, вдохновившись примером поэта, «пойти по его стопам», рассказав о своей дружбе и о своих друзьях.

«Наш конкурс — это возможность выразить благодарность тем, кто оставался с вами рядом в трудные моменты, рассказать, как важна настоящая дружба», — рассказали в Пушкинском заповеднике.

В музее пояснили, что новый конкурс пройдёт в двух номинациях — «Поэзия» и «Проза», отдельно для детей до 18 лет включительно и для взрослых. Работы нужно отправить до 31 октября почтовым отправлением, однако их нужно будет продублировать по электронному адресу «Музейной почты».

Все подробности о новой музейной акции можно найти здесь.

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