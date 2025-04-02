Псковские школьники узнали о мифах и правде об аутизме

16:11, 02 апреля 2025, ПАИ

Экскурсию по Центру лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области провели для учеников 5–9-х классов школы № 2 сегодня, 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, передаёт корреспондент ПАИ.

Школьникам показали учебные классы для детей с расстройством аутентического спектра (РАС), продемонстрировали их прачечную и кухню, которая адаптирована специально для них, а также развеяли мифы об аутизме. Например, миф о том, что дети с РАС рождаются у матерей, которые употребляют алкоголь и табачные изделия во время беременности. Правда в том, что дети с такими особенностями развития могут появиться на свет и у родителей, ведущих здоровый образ жизни.

Школьников также ознакомили с альтернативной коммуникацией, так называемыми пиктограммами – графическими изображениями, которые представляют собой конкретные понятия, действия, предметы или эмоции. Их используют для облегчения коммуникации и понимания среди детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и других людей с ограниченными коммуникативными навыками.

«Одна из целей наших акций, которые мы проводим каждый год, это как раз развеивать мифы и сообщать обществу достоверную информацию. Например, о том, что аутизм – это не болезнь, что он не возникает после вакцинации и многие-многие другие вещи», – отметила заместитель директора школьного отделения для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Анна Васильева.