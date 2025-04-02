Жителям Псковской области рассказали, как выявить расстройства аутистического спектра у ребёнка

17:54, 02 апреля 2025, ПАИ

Согласно официальной статистике, количество детей, имеющих расстройства аутистического спектра и иные ментальные нарушения, преобладает в структуре детской инвалидности. Это иногда связывают, в том числе, с увеличением возможностей для ранней и качественной диагностики, сообщается на портале уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.

Родителям и другим членам семьи бывает сложно принять озвученный диагноз или подозрение на него, требуется помощь в сохранении привычного уклада жизни и деликатное сопровождение.

Важно своевременно получить мнение специалиста, может даже нескольких, если близкие замечают какие-либо особенности в развитии ребёнка. Кроме того, можно самостоятельно пройти один из скрининговых тестов, указанных в клинических рекомендациях по расстройствам аутистического спектра, например, «M-CHAT R/F». Для этого нужно ответить на несколько вопросов о поведении ребёнка. По его результатам не будет установлен диагноз, но станет понятно, не находится ли малыш в зоне риска развития РАС.

По словам экспертов, в таких ситуациях не рекомендована выжидательная тактика, потому что вовремя начатые занятия с малышами позволяют минимизировать сложные состояния, повысить их реабилитационный потенциал, а иногда и вовсе снять диагноз.

Особое внимание детям с РАС и семьям, воспитывающим таких ребят, уделяет институт уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.

Благодаря его стратегической программе «Сопровождение через всю жизнь» в России сейчас создаётся уникальная система поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на протяжении всей жизни. Её суть в том, чтобы человек с особенностями на каждом этапе своего пути встречал не барьеры и преграды, а наоборот – необходимую помощь. Чтобы от детского садика и школы до колледжа и предприятия – все двери были для него открыты. А для этого на государственном уровне создаётся адаптированная к его нуждам среда, проходят обучение специалисты и родители.

«В рамках программы проведено обучение более чем 5 000 родителей и представителей родительских сообществ, 2 800 специалистов прошли курс по деликатной коммуникации с ребятами с РАС и другими ментальными особенностями. Нами при поддержке министерства труда и социальной защиты Российской Федерации разработана типовая региональная программа по формированию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями», – рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

При создании программы был учтен опыт регионов ПФО, ХМАО-Югры, лучших государственных и общественных организаций нашей страны. На её основе уже созданы и приняты программы непрерывного межведомственного сопровождения детей с аутизмом в ряде пилотных регионов страны – ХМАО-Югре, Кемеровской и Новгородской областях. В Мурманской, Саратовской и Ростовской областях продолжается работа по ее созданию. Результатом должны стать видимые изменения в жизни детей и взрослых с аутизмом в учебе и в быту, в работе и отдыхе. Анализ этих перемен позволит распространить действие программы и на другие регионы нашей страны.

«Чтобы дети с аутизмом и их близкие жили полноценно и счастливо, нужно, во-первых, развивать их и помогать им в социальной адаптации, а во-вторых – изменять отношение государства и общества к таким людям. Всё должно быть приспособлено к тому, чтобы человек с аутизмом мог участвовать в жизни общества», – отметил руководитель направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», директор АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг.

При создании стратегической программы учтён опыт родительских и общественных организаций, которые уже на протяжении многих лет выстраивают её отдельные элементы. Сегодня они стали одной из важных опор при внедрении новых подходов на местах.

Полезную информацию для родителей и специалистов, методические материалы и обучающую литературу можно найти в официальном телеграм-канале направления «Ментальное здоровье «Сопровождение через всю жизнь».

Также при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка подготовлены брошюры, листовки для распространения в организациях здравоохранения, где кратко описаны нормы развития ребёнка по периодам. Это позволит родителям при необходимости увидеть те или иные отклонения и как можно раньше начать помощь малышу для его всестороннего развития.

В день распространения информации о проблеме аутизма важно поделиться с окружающими знаниями о том, как помочь детям с РАС, что полезного в стране и в регионе есть для семей – программы, ресурсные центры, специалисты, сообщества и организации. За помощью и информацией можно обратиться на официальную почту направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка: mh-project@oprf.ru.

Ранее сообщалось, что псковские школьники узнали о мифах и правде об аутизме.