Псковичам рассказали о порядке действий в случае утраты оружия

08:40, 03 апреля 2025, ПАИ

О порядке действий в случае утраты гражданского оружия рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В случае утраты зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Росгвардию. Это необходимо для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например по телефону 112.

Утрата гражданского оружия влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Вместе с тем, сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Так, наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы.