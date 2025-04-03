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Общество

Псковичам рассказали о порядке действий в случае утраты оружия

О порядке действий в случае утраты гражданского оружия рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В случае утраты зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Росгвардию. Это необходимо для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например по телефону 112.

Утрата гражданского оружия влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Вместе с тем, сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Так, наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы.

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