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Общество

7 апреля все усадьбы Пушкинского заповедника закрываются на санитарное обслуживание

7 апреля все усадьбы Пушкинского заповедника временно закрываются на плановое санитарное обслуживание, сообщается в группе музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте». Работы продлятся до 22 апреля.

Фото: пресс-служба Пушкинского заповедника

«Апрель – традиционное время для проведения важных ремонтных работ и поддержания порядка, ведь такие дела сложно сделать, когда вокруг много туристов», – отметили в музее-заповеднике.

С 16 по 19 апреля можно будет посетить музей-усадьбу «Тригорское», «Пушкинскую деревню» и Музей-мельницу в деревне Бугрово. Эти музеи будут открыты в связи с большим количеством заявок.

Кроме того, с 7 по 22 апреля продолжат принимать гостей выставочные залы в музейном научно-культурном центре. Здесь действует необычное интерактивное пространство «Эмоции природы, природа эмоций».

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