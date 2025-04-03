7 апреля все усадьбы Пушкинского заповедника закрываются на санитарное обслуживание
7 апреля все усадьбы Пушкинского заповедника временно закрываются на плановое санитарное обслуживание, сообщается в группе музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте». Работы продлятся до 22 апреля.
«Апрель – традиционное время для проведения важных ремонтных работ и поддержания порядка, ведь такие дела сложно сделать, когда вокруг много туристов», – отметили в музее-заповеднике.
С 16 по 19 апреля можно будет посетить музей-усадьбу «Тригорское», «Пушкинскую деревню» и Музей-мельницу в деревне Бугрово. Эти музеи будут открыты в связи с большим количеством заявок.
Кроме того, с 7 по 22 апреля продолжат принимать гостей выставочные залы в музейном научно-культурном центре. Здесь действует необычное интерактивное пространство «Эмоции природы, природа эмоций».
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