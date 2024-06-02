Мультимедийная выставка «Эмоции природы» открылась в «Михайловском»

17:06, 02 июня 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 1 июня торжественно открыли принципиально новый не только для музея, но и для региона выставочный проект. Экспозиция называется «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Первыми посетителями выставки стали жители и гости Святогорья, коллеги и партнёры музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Новая экспозиция не имеет аналогов в Псковской области. В том или ином виде в неё включено порядка тысячи предметов из фондов музея-заповедника. При этом выставка являет собой яркий образец органичного сочетания академических экспозиционных приёмов с самым активным использованием современных мультимедийных средств.

Открывая выставку, директор «Михайловского» Георгий Василевич подчеркнул, что музею удалось воплотить в жизнь многие творческие идеи, которые активно обсуждаются в современном музейном сообществе. Экспозиция получила самые высокие оценки коллег-музейщиков. Счастьем и чудом, которое могло случиться только как итог колоссальной, умной и вдумчивой работы, назвала новую экспозицию в «Михайловском» руководитель музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская. А директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова особо отметила новый язык выставки, близкий и понятный подрастающему поколению. Искреннее восхищение проектом и поздравления в адрес музейщиков «Михайловского», сумевших реализовать такой замысел, высказали председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова. А Ирина Кирюхина, представитель бюро музейной сценографии «Метаформа», которое стало главным исполнителем проекта, поблагодарила Пушкинский заповедник за возможность воплотить в жизнь такую интересную задумку и призналась, что михайловские «Эмоции природы…» на сегодня самый красивый проект в портфолио их фирмы.

Фактически церемония открытия нового музейного пространства – экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» – для музейщиков «Михайловского» стала первым событием Всероссийского пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) в год 225-летия со дня рождения поэта. Многим сотрудникам «Михайловского» и «Метаформы» были вручены почётные грамоты и благодарственные письма администрации Пушкинского заповедника, администрации Пушкиногорского района, комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, комитета по культуре Псковской области.​

В «Михайловском» особо порадовались тому, как приняли новую выставку многочисленные гости, в частности дети. Юные посетители тотчас же начали творчески осваивать новое музейное пространство, прежде всего многочисленные «интерактивные механики», позволяющие создавать собственные картины и мелодии. Большой интерес у всех зрителей от мала до велика вызвали и другие выставочные «затеи»: витрины для составления «тайных посланий» на языке цветов, какими обменивались на балах пушкинского времени, озонаторы со специально разработанными ароматами, передающими запахи природы, и прочее.

Напомним, что уникальный проект был задуман и воплощён в жизнь в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в полном соответствии с указом президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А. С. Пушкина» и планом проведения пушкинского юбилея, который был утверждён распоряжением Правительства РФ.

Экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» развёрнута в научно-культурном центре музея (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).