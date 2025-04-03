10 тысяч шагов к жизни: традиционная акция пройдёт в Великих Луках

18:01, 03 апреля 2025, ПАИ

Традиционное мероприятие проведут в Великих Луках 5 апреля в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», посвящённой Всемирному дню здоровья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Маршрут акции будет специально разработан и размечен. Его протяжённость составит 5600 метров, или 6650 шагов. По завершении мероприятия все участники получат сертификаты и призы.

Сбор участников акции состоится у Вечного огня в Великих Луках в субботу, 5 апреля, в 11:00.

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