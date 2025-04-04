Мария Львова-Белова отметила опыт Псковской области в рамках организации сопровождаемого проживания

16:43, 04 апреля 2025, ПАИ

Опыт Псковской области в рамках организации и обеспечения сопровождаемого проживания для людей с ментальными особенностями отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Видео-поздравление уполномоченного включили на открытии квартиры сопровождаемого проживания в Борисовичах сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сопровождаемое проживание – это не просто жилье, это возможность получить самостоятельность, ответственность и взаимодействие с окружающими людьми, получить и развить полезные навыки. Уверена, что молодые люди с инвалидностью смогут не только найти здесь поддержку, но и реализуют свои планы и мечты», – подчеркнула Мария Львова-Белова.

Она отметила, что в рамках программы «Сопровождение через всю жизнь» открыто три квартиры сопровождаемого проживания, обучено 57 специалистов. Особое внимание Мария Львова-Белова уделила тому, что почти полторы тысячи ребят с инвалидностью подготовлены, а 235 уже переведены на постоянное сопровождаемое проживание.

«Именно Псковская область стала одним из первых регионов, где получили развитие технологии нестационарных устройств. Накопленный опыт особенно ценен для распространения таких проектов во всей стране. С новосельем, дорогие! Желаю резидентам успехов, чтобы все задуманное получилось», – сказала Мария Львова-Белова.

Добавим, что в регионе будет отремонтировано ещё две квартиры, которые заселят в ближайшее время восемь человек.