За ночь над регионами России сбили 49 украинских беспилотников

09:19, 05 апреля 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

16 дронов сбили над Воронежской областью, 14 – над Белгородской областью, по шесть – над Самарской и Курской областями, три – над Мордовией, ещё по одному БПЛА уничтожили над Пензенской, Орловской, Липецкой и Брянской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.