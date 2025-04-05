Особый противопожарный режим установлен в двух районах Псковской области
Особый противопожарный режим действует в Великолукском и Новосокольническом районах с 4 апреля. Об этом главы муниципалитетов сообщили в своих Telegram-каналах.
В период действия особого противопожарного режима запрещается посещать лес, сжигать сухую растительность и мусор, разводить костры, проводить огневые работы.
Об обнаружении лесного пожара и нарушений лесного законодательства жители Псковской области могут круглосуточно сообщать в специализированную диспетчерскую службу по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.
Напомним, что пожароопасный сезон начался в Псковской области с 1 апреля.
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