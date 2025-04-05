Экскурсию для таможенников провели в Себежском краеведческом музее

16:59, 05 апреля 2025, ПАИ

Экскурсию для таможенников железнодорожного таможенного поста «Посинь» провели в Себежском краеведческом музее, пишет газета «Призыв».

«В каждом зале посетители увидели и узнали что-то новое о жизни района и его жителях. И, конечно же, неподдельный интерес вызвала экспозиция, собранная Себежскими таможенниками и переданная музею по ходатайству и при участии ветеранов таможенной службы в 2018 году», – отметили в редакции газеты.

Экскурсия состоялась в рамках проведения мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что музей продолжает работу по проекту «Солдаты Победы». Готовится комплект материалов для очередного тома по Себежскому району, собран материал о себежанах – участниках событий в Афганистане. Продолжается работа по сбору материалов об участниках боевых действий на Северном Кавказе, воинах интернационалистах, участниках СВО.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.