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Общество

Экскурсию для таможенников провели в Себежском краеведческом музее

Экскурсию для таможенников железнодорожного таможенного поста «Посинь» провели в Себежском краеведческом музее, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

«В каждом зале посетители увидели и узнали что-то новое о жизни района и его жителях. И, конечно же, неподдельный интерес вызвала экспозиция, собранная Себежскими таможенниками и переданная музею по ходатайству и при участии ветеранов таможенной службы в 2018 году», – отметили в редакции газеты.

Экскурсия состоялась в рамках проведения мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что музей продолжает работу по проекту «Солдаты Победы». Готовится комплект материалов для очередного тома по Себежскому району, собран материал о себежанах – участниках событий в Афганистане. Продолжается работа по сбору материалов об участниках боевых действий на Северном Кавказе, воинах интернационалистах, участниках СВО.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.

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