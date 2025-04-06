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Общество

До –8 градусов прогнозируют в Псковской области 7 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 7 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До –8 градусов прогнозируют в Псковской области 7 апреля. Фото: ПАИ

Местами синоптики прогнозируют небольшие осадки: ночью – снег, днём – мокрый снег и дождь.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –8 до –3 градусов, днём – от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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