До –8 градусов прогнозируют в Псковской области 7 апреля

11:35, 06 апреля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 7 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Местами синоптики прогнозируют небольшие осадки: ночью – снег, днём – мокрый снег и дождь.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –8 до –3 градусов, днём – от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление будет низким.